Blizzard stellt den Verkauf von Overwatch-Lootboxen am 30. August ein

Blizzard hat deutlich gemacht, dass beim Übergang von Overwatch in Overwatch 2 verschiedene Änderungen in Kraft treten werden. Eine davon wird die Art und Weise sein, wie das Spiel monetarisiert wird, da Blizzard Lootboxen vollständig entfernen und stattdessen auf ein Battle-Pass- und Store-Modell umsteigen wird. Aber da Overwatch 2 am 4. Oktober erscheinen soll, hat der kalifornische Entwickler nun angekündigt , dass er bis zum Ende des Anniversary Remix Vol. 3-Events keine Lootboxen mehr in Overwatch 1 verkaufen wird.

Das bedeutet, dass ihr ab dem 30. August keine Lootboxen mehr kaufen könnt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ihr bis zum Start von Overwatch 2 immer noch in der Lage sein werdet, reguläre Lootboxen durch Aufleveln und durch das Gameplay zu verdienen. Es sollte auch bekannt sein, dass alle ungeöffneten Lootboxen automatisch geöffnet werden, wenn Overwatch 2 ankommt, was bedeutet, dass Sie keine der darin enthaltenen Goodies verlieren.

Ansonsten ist der Anniversary Remix Vol. 3 jetzt im Spiel verfügbar und hat überarbeitete Skins für Tracer, Pharah, D.Va, Genji, Baptiste, Symmetra, Hanzo und Soldier 76 gebracht.