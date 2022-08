River City Girls 2 scheint sich zu verzögern

HQ

Das klassische Beat 'em up-Genre hat sich in den letzten Jahren dank hervorragender Spiele wie River City Girls, Streets of Rage 4, Battletoads und zuletzt Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge wirklich erholt.

Und es gibt tatsächlich noch mehr, worauf man sich freuen kann, denn River City Girls 2 sollte Ende dieses Sommers veröffentlicht werden. Aber wenn Sie denken, dass es sehr ruhig darüber war - Sie wären auf etwas. Der Entwickler WayForward hat nun einen Tweet veröffentlicht, in dem er erklärt, dass das Spiel von einer Verzögerung auf ein noch zu bestätigendes Datum betroffen ist, obwohl es nur für Nordamerika bestätigt wurde.

Ob dies bedeutet, dass es in Europa immer noch wie geplant kommt, ist zum Zeitpunkt des Schreibens unbekannt, und wir haben uns an den Entwickler gewandt. Leider bedeuten das Schweigen zu River City Girls 2 für einige Zeit und die Verzögerung in den USA wahrscheinlich, dass wir unsere Hoffnungen nicht aufrechterhalten sollten. Zumindest haben sie einige neue Kunstwerke geteilt, die Sie unten sehen können.