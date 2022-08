The First Descendant bekommt atemberaubenden Teaser-Trailer

Wenn Sie Outriders mochten und etwas anderes in der gleichen Richtung möchten, dann könnte Nexons kommender Koop-Shooter The First Descendant genau das Richtige für Sie sein. Es wurde kürzlich ohne viel Fanfare angekündigt und ist ein Free-to-Play-Shooter in Sci-Fi-Umgebungen und soll auch RPG-Elemente haben.

Es wurde von Nexon selbst entwickelt, und auf der Steam-Seite gibt es eine kurze Beschreibung, was zu erwarten ist:

"The First Descendant ist ein kooperativer Third-Person-Action-RPG-Shooter, in dem Sie als Nachkommen spielen können, die die unbekannten Kräfte geerbt haben und sie stärker machen, um gegen die Eindringlinge zu kämpfen und Menschen zu schützen."

Jetzt haben wir einen neuen Teaser-Trailer bekommen, und es ist ziemlich offensichtlich, dass dieser Unreal Engine 5-Titel ziemlich der Looker sein wird, wenn er an einem noch zu enthüllenden Datum für PC, Playstation und Xbox veröffentlicht wird. Schauen Sie es sich unten an, wir versprechen, dass es gut verbrachte Zeit ist.