Warhammer 40,000: Darktide hat diese Woche einen geschlossenen Xbox-Beta-Test

Warhammer 40,000: Darktide war ursprünglich für eine Veröffentlichung im September für PC und Xbox Series S / X geplant und wird ab Tag 1 auch im Game Pass enthalten sein. Aber als die Zeit verging und wir wirklich keine Lebenszeichen bekamen, als sich die Veröffentlichung näherte, begannen wir zu befürchten, dass dies nicht passieren könnte, und tatsächlich. Ende letzten Monats wurde bestätigt, dass es bis zum 30. November verschoben wird.

Aber das ist nur für PC-Spieler. Xbox-Spieler werden das brutale Abenteuer "kurz danach" genießen können, was bedeuten könnte, dass es in diesem Jahr überhaupt nicht kommt. Nun, zum Glück gibt es noch eine Möglichkeit, das Spiel für Xbox weit vorher zu spielen. Diese Woche, um genauer zu sein. Der schwedische Entwickler Fatshark hat auf Twitter bestätigt, dass sie am 12. August zwei geschlossene Xbox-Betatests durchführen werden.

Wenn das interessant klingt, gehen Sie über diesen Weg und drücken Sie die Daumen, dass sie Sie auswählen werden.

Werdet ihr euer Glück versuchen und sehen, ob ihr euch mit Warhammer 40.000: Darktide einen Vorsprung verschaffen könnt?