WWE 2K23 offiziell bestätigt

Während es für niemanden eine Überraschung sein sollte, wenn man bedenkt, dass WWE 2K22 im letzten Jahr sowohl in Bezug auf Verkaufszahlen als auch auf Bewertungen zu einem ziemlich großen Hit wurde, hat Take-Two nun offiziell bestätigt, dass WWE 2K23 zu einem noch nicht bekannt gegebenen Datum kommt.

Dies geschah während des Quartalsberichts von Take-Two gestern - wo sie auch einige kleinere Nuggets in Bezug auf Grand Theft Auto VI zu teilen hatten - in dem sie kommende Spiele für dieses Geschäftsjahr (endet am 31. März 2023) auflisteten. Obwohl keine Details bekannt gegeben wurden, bedeutet dies, dass das Spiel nicht mehr als maximal sieben Monate entfernt ist, und wir sollten wahrscheinlich bald eine formelle Enthüllung erwarten. Eine vernünftige Vermutung ist, dass WWE 2K23 zum ersten Mal während der Gamescom Ende dieses Monats gezeigt werden könnte.

Danke ComicBook.com