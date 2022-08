Shin-Chan: Ich und der Professor im Sommerurlaub - The Endless Seven-Day Journey hat bereits ein Veröffentlichungsdatum und einen Preis

HQ

Wir sahen es kurz vor dem Nintendo Direct Mini und wir fühlten sofort, wie die Nostalgie unsere Herzen kneifte. Der berühmte Yoshito Usuis Charakter, Shin-Chan, ist diesen Sommer mit einem Lebenssimulationsabenteuer zurück, in dem Shinnosuke in Schwierigkeiten geraten und eine magische Erfahrung erleben wird, die seinen besonderen Sinn für Humor mit dem Titel 2021 (nur in Asien veröffentlicht) Shin-Chan: Me and the Professor on Summer Vacation - The Endless Seven-Day Journey zeigt.

Wie auf der Steam-Webseite (eine Plattform, die übrigens bis jetzt nicht bestätigt wurde) gezeigt wird, erzählen sie uns folgendes über die Zusammenfassung des Spiels:

Hiroshi muss auf eine Geschäftsreise nach Kyushu gehen, also hat sich jetzt die gesamte Nohara-Familie entschieden, bei einem Kindheitsfreund von Misae in Assou, Kumamoto, zu bleiben.

Aber als sie auf dem Weg nach Assou am Bahnhof Kumamoto ankommen, treffen sie auf einen fremden Mann, der ihnen eine noch fremdere Kamera anbietet, unter der Bedingung, dass sie als seine Zeugen fungieren ...

Mit seiner neuen Kamera in der Hand kann Shinnosuke seinen Sommerurlaub in den wunderschönen Assou Feldern und Bergen in vollen Zügen genießen. Die Landschaft ist sogar voller Kreaturen, die er in Kasukabe nie finden würde. Und es gibt Stadtbewohner, denen man helfen kann, und neue Freunde, die man finden kann.

Dessen ungeachtet... Sehen diese Kinder nicht sehr ähnlich aus wie die, die er von zu Hause kennt?

In einer kühlen Sommernacht wird Shinnosuke Zeuge einer riesigen Kreatur, die gegen das Licht eines Vollmondes steht. Neben der Kreatur ist ein seltsamer Mann mit einem breiten Lächeln.

Es ist derselbe seltsame Mann, der ihm die Kamera am Bahnhof gegeben hat...

Und er nennt sich selbst den Professor Akuno. Nach dieser Begegnung passieren immer mehr seltsame Dinge rund um Assou...

Shin-Chan: Me and the Professor on Summer Vacation - The Endless Seven-Day Journey erscheint am 11. August als digitale Edition für Nintendo Switch zu einem offiziellen Preis von 35,99 €, der vom Nintendo eShop bestätigt wurde. Es ist zu erwarten, dass die digitale Version in PlayStation 4 ebenfalls an diesem Tag veröffentlicht wird. Darüber hinaus werden sowohl die Switch- als auch die PS4-Version für ihre Veröffentlichung im selben Jahr 2022 mit einer Standard- und einer Collector's Physical Edition gezählt, obwohl noch kein genaues Datum bekannt gegeben wurde.

Was die Steam-Plattform betrifft, so wird sie im Laufe des Monats September eintreffen, obwohl noch kein genauer Preis veröffentlicht wurde. Laut der offiziellen Website wurden mehr als 400.000 physische Exemplare für den Vertrieb außerhalb Japans verschickt, was darauf hindeutet, dass Shin-Chan eine der wichtigsten Veröffentlichungen (und vielleicht ein Außenseiter) des Sommers sein könnte.