Prey Director engagierte einen Komponisten, nachdem er die Musik in Assassin's Creed Valhalla genossen hatte

Der 5. August war der Tag, an dem wir zum ersten Mal den neuesten Predator-Film namens Prey auf Disney+ sehen konnten, und Sie können die Rezension von Gamereactor hier lesen. Die Musik in Prey mag vertraut klingen, und das liegt daran, dass sie von Sarah Schachner gemacht wurde, die auch in Ubisofts Assassin's Creed Valhalla zu hören ist.

Der Regisseur von Prey, Dan Trachtenberg, mochte die Musik in Assassin's Creed Valhalla so sehr, dass er den Komponisten engagieren wollte. Sarah Schachners Arbeit ist auch in Spielen wie Assassin's Creed: Unity und Call of Duty: Modern Warfare 3 zu hören.

Assassin's Creed Valhalla wurde kürzlich mit einem kostenlosen Roguelite-Spielmodus aktualisiert.

