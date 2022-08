Metal Hellsinger geben das größte Konzert in der Geschichte der Gamescom 2022

HQ

Metal: Hellsinger ist einen Monat von seiner Veröffentlichung am September 15th entfernt. Bei einem so "schweren" Soundtrack ist die Musik im Gameplay von entscheidender Bedeutung, da Sie sich schneller bewegen und mehr Schaden verursachen, je mehr Sie mit der Musik harmonieren. Dies ist eine der interessantesten Mechaniken, die wir in seinen Präsentationen sehen konnten.

Metal: Hellsinger werden stilvoll zur Gamescom gehen, und es wird sicherlich bei allen Anwesenden und denen, die das Event per Streaming verfolgen, Eindruck hinterlassen, denn sie werden das größte Konzert in der Geschichte der Gamescom geben. Two Feathers ist die schwedische Gruppe, die den Soundtrack des Spiels komponiert hat, der von den Künstlern gespielt wird, die tatsächlich aktiv daran teilgenommen haben, wie Matt Heavy (Trivium), Alissa White-Glüz (Arch Enemy), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Dennis Lyxzén (Refused/INVSN) und James Dorton (Black Crow Initiate).

Es findet am August 25th im Gamescom-Pavillon (der eigentlich komplett für das Event reserviert ist) ab 19:00 CEST statt, es sieht also so aus, als würde es ein Erlebnis sein, das niemand vergessen wird. Der Eintritt ist frei, so dass jeder, der an der deutschen Messe teilnimmt, die Veranstaltung genießen kann. Der Rest wird verfügbar sein, um es von zu Hause aus zu tun, dank der Streaming-Plattformen, die es übertragen werden.

Wenn sie jedoch das Beste aus den Shows geben wollen, müssen sie sich selbst anstrengen, um das Sabaton-Konzert 2017 mit World of Tanks zu überwinden.