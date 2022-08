Bullet Train Schauspieler will Jin Sakai in Ghost of Tsushima Film sein

HQ

Bullet Train ist jetzt im Kino, und Sie können die Rezension von Gamereactor darüber hier lesen. Es hat viele Dialoge, viel Action und eine Geschichte, die in einer einzigartigen Umgebung passt. Im Film spielt Andrew Koji einen verzweifelten Vater namens Kimura, und er macht es gut. Aber der Schauspieler hat bereits andere Dinge im Sinn, und es ist spielbezogen.

Er sagte zu Entertainment Weekly, dass er wirklich daran interessiert ist, Jin Sakai im kommenden Ghost of Tsushima-Film zu spielen.

"Ich gehe hinter Ghost of Tsushima her - das ist es, was ich tun werde. Das würde ich lieben. Ich denke, ich kann einen wirklich guten Jin Sakai machen. Ich kann meinen eigenen Spin einbringen."

Ein Grund für Andrew Koji, eine solche Begeisterung darüber zu haben, möglicherweise Jin Sakai in einem Film zu sein, ist, dass er das Spiel zweimal beendet hat. Er sagt auch, dass der Film in der Lage sein sollte, für sich allein zu stehen und nicht nur eine einfache Adaption eines großartigen Spiels zu sein.

"Ich habe [das Videospiel] jetzt zweimal gespielt. Ich habe darüber nachgedacht, weil [die Anpassung] am Horizont war und das ganze Team darüber gesprochen hat. Es müsste für sich selbst stehen, weil das Spiel so gut ist. Lass das von selbst existieren, und der Film sollte etwas etwas anderes sein. Das ist das Problem mit diesen Videospielfilmen."

Ghost of Tsushima wurde im Sommer 2020 für PlayStation veröffentlicht. Später, im August 2021, gab es eine aktualisierte Version namens Ghost of Tsushima: Director's Cut. Wenn Sie dieses großartige Samurai-Abenteuer noch nicht gespielt haben, ist es jetzt an der Zeit, dies zu tun.

Wäre Andrew Koji eine gute Wahl, um Jin Sakai zu spielen? Hinterlassen Sie uns unten einen Kommentar.

Vielen Dank, Entertainment Weekly