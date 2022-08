Tom Cruise will wieder Les Grossman von Tropic Thunder spielen

HQ

Es gibt eine Menge Tropic Thunder, der bis heute sofort unvergesslich bleibt. Wenn Sie den Film gesehen haben, haben Sie Ihre eigene Vorstellung davon. Ein Teil, der nur ziemlich kurz vorgestellt wurde, aber von den Fans zu einem beliebten Teil wurde, war Tom Cruise's Darstellung des grausamen Studioleiters, der den Film beaufsichtigte, der als Teil der Handlung in Tropic Thunder gedreht wurde. Aber warum reden wir heute über diese dumme Rolle, nun, das liegt daran, dass Cruise wieder Grossman spielen will, und Deadline hat berichtet, dass der Hollywood-Star und Produzent Chris McQuarrie auf die Figur "fixiert" ist.

In dem Bericht stellt Deadline fest , dass "es unklar ist, ob sie einen ganzen Film um Grossman herum erstellen oder ihn für die Aufnahme in eines der anderen Fahrzeuge ausleihen werden". So oder so, es wird auch gesagt, dass Cruise und McQuarrie drei Filme in Arbeit haben, also könnte Grossman auftauchen und in einem oder mehreren dieser drei Chaos anrichten? Alles, was wir tun können, ist zu hoffen.