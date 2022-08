Der dritte Sonic-Film kommt Ende 2024

HQ

Die Sonic the Hedgehog-Filme sind für Paramount Pictures ein echter Erfolg geworden, was eine Überraschung ist, wenn man bedenkt, dass die Geschichte uns sagt, dass Film- und TV-Adaptionen von Spielen oft nicht funktionieren. Dies wurde nicht durch das Ugly Sonic-Debakel unterstützt, bei dem der titelgebende blaue Igel ein Redesign erhielt, da die Fans über sein ursprüngliches Aussehen nicht glücklich waren. Trotz des Überspringens über diese Hürden hat sich die Serie bisher wirklich gut entwickelt, weshalb es keine Überraschung ist, dass Paramount Pictures wieder Geld verdienen will.

Und das liegt daran, dass ein dritter Sonic the Hedgehog-Film nicht nur grünes Licht erhalten hat, sondern wir haben bereits ein Veröffentlichungsdatum, wann wir mit der Premiere in den Kinos rechnen können. Wie in einem Tweet angekündigt, wird uns gesagt, dass der Film am 20. Dezember 2024 landen wird und dass er "schneller laufen, höher fliegen und härter schlagen" wird als alles zuvor.

Während wir hier nicht in Spoiler aus dem zweiten Film eintauchen werden, wird jeder, der diesen Film gesehen hat, wissen, dass sich dieser dritte Film wahrscheinlich auf einen anderen geliebten Charakter aus der Serie konzentrieren wird - wenn Sie sich nicht sicher sind, wer das sein könnte, stellen Sie sicher, dass Sie die Post-Credits-Szene für Sonic the Hedgehog 2 sehen.