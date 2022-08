Grand Theft Auto V liegt bei fast 170 Millionen verkauften Exemplaren

HQ

Im Rahmen des jüngsten Finanzberichts , der von Take-Two Interactive veröffentlicht wurde, hat der massive Spiele-Publisher erneut ein Update zu den Verkaufszahlen für Rockstars große zwei bereitgestellt: Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2.

Wenn wir über den Branchengiganten GTA V sprechen, hat das fast neun Jahre alte Spiel die Marke von 170 Millionen Einheiten fast überschritten, und was das gesamte GTA-Franchise betrifft, so hat es jetzt die 380-Millionen-Marke überschritten.

Red Dead Redemption 2 auf der anderen Seite hat jetzt über 45 Millionen Einheiten erreicht, was zwar unglaublich klein erscheint, wenn man es auf GTA V stapelt, aber immer noch eine riesige Menge an verkauften Spielen ist, genug, um es sogar zum "2. meistverkauften Titel in den USA in den letzten 5 Jahren basierend auf Dollarverkäufen" zu machen. Was das Red Dead-Franchise betrifft, so hat die Serie die Schwelle von 68 Millionen Einheiten überschritten.

Spielst du immer noch GTA V und Red Dead Redemption 2?