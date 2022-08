Superman- und Harley-Quinn-Shows scheinen von Warner-Shake-ups unberührt zu sein

HQ

Letztes Jahr wurde bestätigt, dass Superman seine eigene animierte TV-Serie namens My Adventures with Superman bekommen würde, die auf Cartoon Network und HBO Max starten würde. Hier treffen wir eine modernere Version von Clark Kent, gesprochen von Jack Quaid (The Boys, Scream), und eine ebenso moderne Lois Lane, die von Alice Lee gesprochen wird.

Leider befürchteten viele Leute, dass es während Warners großer Umwälzung letzte Woche gestrichen worden sein könnte, als Batgirl abgesetzt wurde, obwohl es sich um einen fertigen Film handelte. Glücklicherweise scheint Superman laut einem Beitrag der Produzentin Josie Campbell auf Reddit sicher zu sein:

Und nebenbei bemerkt, ja, My Adventures With Superman soll nächstes Jahr auf Cartoon Network und der App erscheinen! Mach dich bereit!"

Eine weitere sehr beliebte Serie, die das DC-Blutbad überlebt zu haben scheint, von dem Warner hofft, dass es die Qualitätsmesslatte für die Marke höher legen wird, ist die animierte Harley Quinn. Es spielt Kaley Cuoco als Titelfigur (zusammen mit einer wirklich starbesetzten Besetzung), und die dritte Staffel feierte letzten Monat Premiere. Dank der Entertainment Identifier Registry wissen wir nun, dass Warner zumindest eine Fortsetzung mit einer geplanten Veröffentlichung im nächsten Jahr zu planen scheint.

Es gibt auch einzelne Episoden, die für Staffel 4 benannt sind, aber wir werden sie hier nicht auflisten, da einige sie als Spoiler betrachten könnten.

Freut ihr euch auf My Adventures with Superman und mehr Harley Quinn?

Danke ScreenRant