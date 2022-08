Hier ist ein richtiger Blick auf Daredevils Kostüm in She-Hulk

HQ

Charlie Cox begann als Daredevil in einer Netflix-Serie, dann wurde die Serie abgebrochen, als Disney die Rechte zurückeroberte, obwohl er in Spider-Man: No Way Home als Charakter wiedergeboren wurde, jetzt im Rahmen des MCU.

Wir wissen, dass er in ein paar Jahren seine eigene Serie mit satten 18 Episoden (!) bekommen wird, aber er wird auch im kommenden She-Hulk: Attorney at Law auftreten, der später in diesem Monat Premiere feiert.

Und dank eines neuen Teasers haben wir jetzt einen Blick auf seinen Anzug, der wie folgt aussieht. Sie können sich den Clip unten ansehen.