Pachter: Activision "könnte Game Pass näher an 100 Millionen Abonnenten bringen"

Dieses Jahr begann mit einer buchstäblichen Bombe, als Microsoft seine Absicht ankündigte, Activision Blizzard, die mit Abstand größte Übernahme in der Videospielgeschichte, zu kaufen. Es wird erwartet, dass der Deal in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen wird, wenn alles nach Plan verläuft, und würde Microsoft in der Videospielabteilung viel größer machen.

Es wäre natürlich auch eine wichtige Sache für Game Pass, da Activision Blizzard-Titel plötzlich ein Teil davon sein würden. Im Gespräch mit Yahoo! Finance erklärt der berühmte Analyst Michael Pachter, welche Auswirkungen dieser Deal seiner Meinung nach auf den Abonnementdienst haben würde. Er sagt, dass " die Idee, Spiele auf jeden Bildschirm bringen zu können, den Sie haben, einen potenziellen Markt von 3,5 Milliarden Menschen hat" und dass dies "Game Pass näher an 100 Millionen Abonnenten bringen könnte".

Die letzte offizielle Zahl, die wir von Microsoft über die aktuelle Anzahl der Game Pass-Abonnenten haben, wurde im Januar bekannt gegeben, als bestätigt wurde, dass der Abonnementdienst 25 Millionen Nutzer hat.