So verwandeln Sie Ihre Toilette in einen Gaming-PC

HQ

Die Leute im Internet sind seltsam. Und wenn du komisch bist, zu viel Zeit hast und echte Fähigkeiten hast, kann Magie passieren. Und so geschah es.

YouTuber Grundsätzlich entschied Homeless, dass es eine großartige Idee wäre, eine Toilette in einen Gaming-PC zu verwandeln. Warum um alles in der Welt würdest du so etwas tun, ist eine ganz andere Sache. Die Fertigstellung des Projekts dauerte mehrere Monate und einige Hilfe von einer Firma namens Micro Center. Aber... Am Ende war es ein Erfolg.

Jetzt hat die Welt eine funktionierende Toilette, die auch als Gaming-PC fungiert. Lassen Sie das auf sich wirken.