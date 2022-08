Feiern Sie 15 Jahre Assassin's Creed mit etwas Qualitätsalkohol

HQ

Ubisofts Assassin's Creed gibt es seit 15 Jahren, und zumindest die meisten Leute, die diese Spiele spielen, sind über 18 Jahre alt... Rechts? Was gibt es also Schöneres, als zu feiern, als etwas zu trinken? Nichts!

Antheum Studios produziert Assassin's Creed Straight Bourbon Whiskey, Assassin's Creed Black Flag Spicy Rum und Assassin's Creed Valhalla Vodka. Whisky ist bereits erhältlich, während Rum und Wodka im September 2022 eintreffen sollten.

Menschen, die in den USA leben, können ihre Vorbestellung online aufgeben, und der Rest von uns muss sich möglicherweise an unsere lokale Alkoholfirma wenden und sie bitten, eine Bestellung aufzugeben. So oder so, es wäre eine großartige Sache, diese in Ihrer privaten AC-Sammlung zu haben, oder?

Denken Sie daran, über 18 Jahre alt zu sein und verantwortungsbewusst zu trinken.

