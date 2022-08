Sie können jetzt Steam-Spiele mit Joy-Cons spielen

HQ

Vor kurzem hat Valve ein Client-Update für Steam veröffentlicht, das Unterstützung für ältere Nintendo-Controller (einschließlich des N64 und der SNES-Controller) auf die PC-Gaming-Plattform brachte. Jetzt ist ein überarbeiteter Patch für dieses Client-Update eingetroffen und hat damit Unterstützung für Nintendos neuesten Controller, Joy-Cons, gebracht.

Wie in den Update-Hinweisen angegeben, werden Joy-Cons jetzt sowohl als einzelne Controller als auch als kombiniertes Mini-Gamepad und als Paar unterstützt. Zugegeben, es ist nicht klar, wie viele Spiele dieses Niveau an Optionen unterstützen werden, aber so oder so können Sie jetzt PC-Spiele mit Nintendos bunten Controllern spielen.

Die Patch Notes fügten auch hinzu, dass die ursprünglichen Nintendo-Controller jetzt auch eine verbesserte Unterstützung erhalten haben, was bedeutet, dass das N64-Gamepad-Erlebnis auf Steam jetzt ein bisschen besser sein sollte.