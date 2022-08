Gerücht: EA arbeitet an einem Einzelspieler-Iron Man-Spiel

HQ

Erst vor relativ kurzer Zeit enthüllten verschiedene Berichte und Lecks, dass EA an einem Einzelspieler-Black-Panther-Spiel arbeitet, aber jetzt hat eine weitere Reihe von Gerüchten und Berichten von verschiedenen Insidern ergeben, dass ein zweites Marvel-Einzelspieler-Spiel in Arbeit ist, und diesmal ist es Iron Man, der im Mittelpunkt stehen wird.

Dies begann damit, dass Jeff Grubb in der Game Mess Mornings-Show erwähnte, dass EA "ein weiteres Marvel-Spiel im Einzelspielermodus entwickelte", was der allgemein zuverlässige Insider Tom Henderson mit den Worten kommentierte: "Ich habe ein paar Gerüchte gehört, dass es Iron Man ist, aber ich hatte nie etwas Konkretes, über das ich vollständig berichten konnte."

Dieses Gerücht wurde jetzt von Shpeshal Nick im Xbox Era Podcast erweitert, der hinzugefügt hat, dass er dasselbe gehört hat, aber aufgrund der Tatsache, dass die Entwicklung im Moment "super, super, super früh" ist und "so früh, dass es eine Chance gibt, dass es nicht passiert", wie Shpeshal Nick sagt, Neuigkeiten zum Spiel waren sehr schwer zu bestätigen.

Wenn dies am Ende der Fall ist, könnte die Erfahrung von EA und BioWare bei der Entwicklung von Anthem hier sehr nützlich sein, da die Fähigkeiten von Iron Man eine starke Ähnlichkeit mit dem haben, was in diesem Titel möglich war, auch wenn Anthem eine Vielzahl von Problemen und Problemen hatte, die seinen Erfolg stark behinderten.