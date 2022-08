Der Spieler kann Diablo Immortal nicht spielen, nachdem er $ 100.000 für das Spiel ausgegeben hat

HQ

Der Multiplayer-Modus von Diablo Immortal (Battlegrounds) ist eine ekelhafte, gierige Jauchegrube, die von einem Studio entwickelt wurde, das einst für Qualität stand, aber heute meist für lausige Entscheidungen steht - das wissen wir alle. Die gesamte Gaming-Welt weiß das. Blizzard ist ein Schatten seines früheren Selbst und die Kritik, die sie nach der Veröffentlichung des Handyspiels Diablo Immortal erhalten haben, war sicherlich nicht sehr mild.

Streamer Jtisallbusiness hat anscheinend 100.000 US-Dollar in Immortal ausgegeben, kann aber immer noch kein einziges Multiplayer-Spiel finden, was ihn dazu veranlasst hat, Anwälte einzusetzen, um sein Geld zurückzubekommen. Schauen Sie sich sein Video an, in dem er darüber spricht, wo er steht, was passiert ist und was er dagegen zu tun gedenkt. Hier!