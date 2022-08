Koch Media wird komplett überarbeitet und ändert seinen Namen in Plaion

HQ

Koch Media, ein großer Videospiel-Publisher, der sich seit 2018 im Besitz der Embracer-Gruppe befindet, hat bekannt gegeben, dass er ab heute seinen Namen in Plaion (ausgesprochen /play on/, "weiter spielen") in einem kompletten Rebranding ändert, während die gleichen Ziele beibehalten werden.

Der neue Name wird von einem neuen Logo begleitet, das den interaktiven Play-Button darstellt: Das abstrakte "P" im Inneren ist die Darstellung des neuen Namens und die Schleife symbolisiert die Begrüßungs- und Verbindungsfunktion, heißt es in einer Pressemitteilung.

Klemens Kundratitz, Mitbegründer und CEO von Plaion, sagt: "In den letzten 28 Jahren haben wir ein unglaublich starkes Unternehmen aufgebaut und mit vielen der bekanntesten Namen der Branche zusammengearbeitet. Seit dem Beitritt zur Embracer Group im Jahr 2018 hat sich das Wachstum beschleunigt und wir sind zunehmend diversifiziert. Um die sich entwickelnde Natur unseres Geschäfts nicht nur in Bezug auf den Inhalt, sondern auch geografisch widerzuspiegeln, haben wir unsere Expansion auf der ganzen Welt fortgesetzt, um besser darzustellen, wer wir sind und auf welcher Reise wir uns befinden."

"Unser neuer Name bietet uns die Möglichkeit, auf unserer reichen Geschichte als Publishing-Partner und unserem außergewöhnlichen, ständig wachsenden Netzwerk von erstklassigen Kreativ- und Entwicklungsstudios aufzubauen, unseren Partnern weiterhin einen erstklassigen Service zu bieten, unsere Ambitionen als Global Player in der Unterhaltungsindustrie hervorzuheben, uns aber auch neu zu erfinden. Unsere Vision ist es, unsere Teams und Partner auf der ganzen Welt zu befähigen und zu inspirieren und ihr volles Potenzial auszuschöpfen (...) Wenn wir auf unseren starken Grundlagen aufbauen und Veränderungen annehmen, werden wir etwas Neues, etwas Besseres bekommen. Wie Plaion bauen wir auf unseren jahrelangen Erfolgen auf und streben nach mehr, viel mehr."

Damit beendet Embracer die ewige Debatte: "Wie spricht man Koch Media aus? " Im Deutschen wäre es mehr /koj/, aber die Leute innerhalb und außerhalb der Branche konnten sich nicht ganz einigen, einschließlich /coch/ oder das umstrittenere /cock/. Ab sofort ist Koch Media Plaion.