Ein neuer Tekken wurde auf der Evo 2022 gehänselt

HQ

Es scheint, als hätte Bandai Namco gerade das nächste Tekken-Spiel angeteasert, das debütieren wird, da während Evo 2022 ein neuer Trailer für Tekken 7 veröffentlicht wurde, der alles über das kostenlose Update für das Spiel sprach, das am 17. August neue Balance-Anpassungen und mehr bringen wird, sowie die Hervorhebung der Tekken Global Finals, die vom 4. bis 5. Februar 2023 in Amsterdam stattfinden werden. Alles, bevor Sie sich mit einem Teaser abmelden, der einfach Kazuya Mishimas Gesicht mit den Worten "Get Ready" zeigte.

Es gibt nicht viel anderes hier zu tun, und wir wissen nicht wirklich, ob dies mit Tekken 8 zusammenhängt, aber diese eklatanten und klaren Neckereien deuten darauf hin, dass etwas Großes für das Tekken-Universum auf dem Weg ist, und vielleicht ist eine neue Hauptteilung, die wir bekommen werden.

So oder so, hoffentlich wird es nicht zu lange dauern, bis Bandai Namco bereit ist, mehr zu teilen. Den Teaser am Ende des neuen Tekken 7-Trailers könnt ihr euch unten ansehen.