Activision veranstaltet im September ein "epochendefinierendes" Call of Duty-Franchise-Event

HQ

Heute haben wir über die Neuigkeiten berichtet, wann Activision die verschiedenen Early Access-Betas und Open Betas für Call of Duty: Modern Warfare II hosten und ausführen wird. Aber das sind nicht alle Call of Duty-Nachrichten, die der Publisher im Rahmen des Call of Duty League Championship Weekend auf Lager hatte, da er auch ein "epochendefinierendes Livestream-Franchise-Event" namens Call of Duty Next ankündigte.

Diese Sendung, die am 15. September stattfinden soll, wird eine Vielzahl verschiedener Dinge beinhalten. Uns wird gesagt, dass wir die "vollständige" Modern Warfare II-Multiplayer-Enthüllung vor der ersten Beta erwarten sollen, aber wir sollen auch erwarten, mehr über "die Zukunft von Warzone" (so wahrscheinlich Warzone 2) und auch das Warzone Mobile-Spiel, das sich in der Entwicklung befindet, zu hören.

Es wird auch Gameplay von Streamern geben - wahrscheinlich den Modern Warfare II-Multiplayer - also wenn das in Ihrer Straße ist, stellen Sie sicher, dass Sie am 15. September einschalten.