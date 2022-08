Call of Duty: Modern Warfare II Early Access Beta für Mitte September

HQ

Im Rahmen des Call of Duty League Championship Weekend, das gestern zu Ende ging, haben Activision und Infinity Ward endlich den Vorhang für den Plan für die Betas von Call of Duty: Modern Warfare II gelüftet.

Beginnend mit einer Early Access-Beta, die exklusiv auf PlayStation-Konsolen für diejenigen verfügbar ist, die das Spiel zwischen dem 16. und 17. September vorbestellt haben, folgt eine Open Beta, die vom 18. bis 20. September für alle PlayStation-Benutzer verfügbar ist.

Was den Stand von Xbox- und PC-Spielern betrifft, so ist die Early-Access-Beta für diese Plattformen für den 22. bis 23. September angesetzt, was auch die gleichen Daten für eine weitere PlayStation Open Beta sein wird, und danach werden alle drei Plattformen zwischen dem 24. und 26. September eine Open Beta erhalten.

Dies alles ist vor Call of Duty: Modern Warfare II, das am 28. Oktober auf PC, PlayStation und Xbox erscheint.