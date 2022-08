New Fatal Fury erhält grünes Licht

In den letzten Jahren gab es zahlreiche Lecks und Geheimnisse in der Spieleindustrie sind heutzutage fast so selten wie Einhörner. Viele Menschen haben dieses Systems satt, was auch zu einer Fülle von selbsternannten Insidern geführt hat, die Dinge mit unterschiedlicher Genauigkeit durchsickern lassen.

Dies hat zu einigen Veränderungen geführt, da sich die Spieleindustrie mehr in Richtung Filme bewegt, bei denen es keine Geheimnisse gibt, dass ein bestimmter Film in Produktion ist. Vor kurzem haben wir gesehen, wie EA ein Spiel wie das neue Skate angekündigt hat, noch bevor es überhaupt in der Entwicklung war, Bethesda sagt, dass der nächste Fallout nach dem nächsten The Elder Scrolls kommt, und jetzt versucht SNK dasselbe.

Während des jährlichen Evo-Kampfturniers am vergangenen Wochenende enthüllten sie, dass ein neues Spiel in der Fatal Fury-Serie (in Japan als Garou bekannt) grünes Licht erhalten hat. Dies bedeutet, dass wahrscheinlich noch keine Entwicklung durchgeführt wird und dass es mehrere Jahre dauern wird - aber zumindest wissen wir, dass es passiert und die Entwickler offen nach Mitarbeitern für dieses Projekt suchen können, anstatt Gerüchte, die uns dies irgendwann sagen.

Während dies im Grunde alle Informationen sind, die wir haben, gibt es unten einen Teaser-Trailer, der uns sagt, dass es grünes Licht gibt und wirklich nicht viel anderes als ein Kunstwerk. Das letzte Spiel der Serie war Garou: Mark of the Wolves aus dem Jahr 1999, das für Neo Geo und Dreamcast und später auch für die beliebtesten Formate veröffentlicht wurde.