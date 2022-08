The King of Fighters XV bekommt nächstes Jahr Cross-Play und mehr Charaktere

HQ

The King of Fighters XV wurde früher veröffentlicht und erhielt überwiegend positive Kritiken. Während des jährlichen Kampfturniers Evo, das gestern zu Ende ging, haben mehrere Unternehmen Neues über Kampfspiele zu teilen und SNK wollte eindeutig mitmachen.

Sie hatten viel zu teilen, und eines dieser neuen Dinge war über The King of Fighters XV, das endlich ein echtes Cross-Play bekommen wird. Heute ist es nur für PlayStation 4- und PlayStation 5-Spieler möglich, gegeneinander anzutreten, aber ab 2023 wird das vollständige Cross-Play zwischen PC, Playstation und Xbox implementiert.

Etwas, das sicherlich zu einem größeren Pool von Spielern online führen und somit diesen Teil des Spiels auf verschiedene Arten verbessern wird. Es gibt auch andere Verbesserungen, da 15 DLC-Charaktere bestätigt wurden. Team Orochi kommt heute an und weitere kommen diesen Herbst (Haohmaru, Nakoruru und Darli Dagger) und 2023. Schaut euch den Trailer an, um mehr über die Zukunft von The King of Fighters XV zu erfahren.