MultiVersus bekommt neue Charaktere, Arcade-Modus und gewertete Schlachten in Season 1

Das jährliche Kampfturnier Evo nahm am vergangenen Wochenende in Las Vegas Fahrt auf, was für Fans von eSports normalerweise jede Menge Spaß bedeutet - aber auch Ankündigungen zu Kampfspielen. Einer der Titel, der gespielt wurde, war das immens beliebte MultiVersus, und es gab auch einige Neuigkeiten über die unmittelbare Zukunft in Staffel 1.

Obwohl kein festes Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, enthüllten Player First Games und Warner, dass wir uns sowohl auf einen Arcade-Modus als auch auf Ranglistenkämpfe freuen können, zusammen mit mehr erwarteten Dingen wie mehr Charakteren und Kosmetika (anscheinend einschließlich eines Robin-Anzugs für LeBron James). Wir wissen bereits, dass Rick and Morty dem Spiel hinzugefügt wird, wobei letzteres das gleiche Datum wie der Start von Saison 1 beginnt und für erstere zu einem späteren Zeitpunkt während der Saison kommt - und "mehr wird folgen".

MultiVersus: Season 1 sollte morgen beginnen, aber da dies nicht geschah, bestätigten die Entwickler letzte Woche, dass sie die Pre-Season Battle Passing stattdessen bis zum 15. August laufen lassen würden. Das bedeutet, dass es noch Zeit gibt, coole Sachen freizuschalten, wenn du sie noch nicht ganz beendet hast.