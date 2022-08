Call of Duty: Warzone 2 Enthüllung für September geplant

HQ

Während die offene Beta von Call of Duty: Modern Warfare II erst am 16. September beginnt, können sich CoD-Fans bis dahin auf einige aufregende Dinge freuen.

Das liegt daran, dass Activision angekündigt hat, dass es am 15. September zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt einen Showcase namens Call of Duty Next geben wird. Dieser Stream wird eine Menge Details über den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare II sowie die vollständige Enthüllung dessen, was wir Call of Duty: Warzone 2 und Call of Duty: Warzone Mobile nennen, enthalten. Uns wird auch gesagt, dass wir ein paar Überraschungen erwarten sollen, also klingt es so, als hätten wir eine interessante Nacht für uns auf Lager.