Wann ist die offene Beta von Call of Duty: Modern Warfare II?

Infinity Ward versprach, nach dem Finale der Call of Duty League an diesem Wochenende mehr Informationen über Call of Duty: Modern Warfare II zu veröffentlichen, und es waren wie erwartet die ersten Beta-Details.

Jetzt wissen wir offiziell, dass PlayStation-Spieler einen Vorsprung von einer Woche haben werden, da diejenigen, die Call of Duty: Modern Warfare II vorbestellen, es am 16. und 17. September auf den Konsolen von Sony spielen können. Jeder andere PlayStation 4- und PlayStation 5-Besitzer kann dann am offenen Beta-Wochenende teilnehmen, das vom 18. bis 20. September dauert.

PC- und Xbox-Spieler haben ihre Chance in der folgenden Woche, wenn diejenigen, die das Spiel vorbestellen, am 22. und 23. September mit der Beta beginnen können. Jeder, der eine PlayStation besitzt, kann in diesen zwei Tagen auch wieder mitmachen, bevor absolut jeder auf allen Plattformen Zugang zur offenen Beta vom 24. bis 26. September erhält.

Während uns nicht viel darüber erzählt wird, was in der offenen Beta enthalten ist, haben die Entwickler zumindest die erste Multiplayer-Karte gezeigt, die ein Teil davon sein wird. Sie können einen Durchflug durch den sogenannten Marina Bay Grand Prix unten sehen, und hier ist ein Überblick über die Beta-Zeiten, nur um es einfacher zu machen:

Ab 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ vom 16. September - 17. September

Besitzer von PlayStation 4 und PlayStation 5, die das Spiel vorbestellen.

Ab 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ vom 18. September - 20. September

Jeder mit einer PS4 oder PS5.

Ab 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ vom 22. September - 23. September

PC- und Xbox-Besitzer, die das Spiel vorbestellen, sowie alle auf PlayStation 4 und PlayStation 5.

Ab 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ am 24. September - 26. September

Jeder auf PC, PlayStation und Xbox.