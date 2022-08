HQ

Ubisoft war immer wieder gezwungen zu wiederholen, dass Beyond Good & Evil 2 noch in der Entwicklung ist, aber wir haben gerade den ersten echten Beweis dafür seit Jahren erhalten.

Sarah Arellano, zu deren früheren Credits World of Warcraft und die kommende Saints Row gehören, enthüllt , dass sie als Hauptautorin für Beyond Good & Evil 2 eingestellt wurde, so dass es so klingt, als wäre das Spiel noch weit entfernt, auch wenn definitiv daran gearbeitet wird.