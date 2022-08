MultiVersus verzögert erste Saison

HQ

Gestern enthüllte Tony Huynh, Game Director von MultiVersus und Mitbegründer von Player First Games, dass er dachte, dass der Battle Pass für Saison 1 950 Gleamium kosten und 50 Stufen betragen wird, also klang es so, als könnten wir uns nächste Woche auf einige aufregende Sachen freuen. Leider wird das doch nicht der Fall sein.

Die Entwickler haben auf Twitter bekannt gegeben , dass die erste Staffel von MultiVersus auf ein noch festzulegendes Datum verschoben wurde. Das bedeutet, dass wir nicht als Morty von Rick and Morty spielen oder die neuen Skins und dergleichen im ersten echten Battle Pass nächste Woche bekommen werden. Stattdessen wird der Vorsaison-Battle Pass bis zum 15. August verlängert, so dass es so klingt, als müssten wir zumindest eine zusätzliche Woche auf neue Inhalte warten.