Jeder Spieler wird sein eigenes Abenteuer in Nightingale mit dem Realm Card-System aufbauen

Gestern haben wir euch vom Crafting-Design der Nightingale-Kreaturen und ihrer prozeduralen Generierung und Identität erzählt, und heute sind wir zurück, um euch mehr über die direkte Erfahrung zu erzählen, die Spieler haben werden, wenn sie ihr Abenteuer durch die viktorianische dunkle Fantasy-Welt beginnen. Aaryn Flynn kommentierte dies, als er über die neuen Features sprach, die auf dem Summer Game Fest vorgestellt wurden, wie Realm Cards.

"Das Realm-Kartensystem ist unsere Art, Spieler mit unserem prozeduralen Generierungssystem zu verbinden, also bauen wir unsere Terrains und alle unsere Realms prozedural auf. Realm Cards sind unsere Art, Spieler zu stärken und ihnen die Entscheidungsfreiheit darüber zu geben, was sie erleben werden, wenn sie sich durch Portale bewegen und sich in diese Realms begeben und ihre Abenteuer in Nightingale erleben."

Das neue Crafting-System wird ebenfalls auf diesen Realm-Karten basieren und es uns ermöglichen, fast alles zu bauen, was wir in unserem Spiel brauchen oder uns vorstellen könnten, und dann andere Spieler einzuladen, unser Realm zu besuchen.

"Man kann viel basteln. Von deinen Waffen, über deine Ausrüstung, bis hin zu deiner Kleidung und allem. Alle diese sind auch anpassbar, so dass Sie Farbe und solche Dinge ändern können. Aber neben dem Basteln gibt es auch das Bauen, so dass Sie ermutigt werden, als Überlebens-Crafting-Spiel zu bauen, Ressourcen zu ernten und auf jede gewünschte Weise zu konstruieren. Wir haben viel Flexibilität in unserem Bausystem, um Ihr Gebäude so zu entwerfen und zu gestalten, wie Sie es möchten, und wir geben Ihnen viele, viele Fliesensets, die Sie erkennen werden und mit denen Sie Ihr Anwesen genau so aussehen lassen können, wie Sie es möchten. "