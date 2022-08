OnePlus 10T 5G: Ein leistungsstarkes Flaggschiff-Handy mit rekordverdächtiger Aufladung

HQ

OnePlus hat ein neues Premium-Smartphone auf den Markt gebracht, das 10T 5G, das in MoonStone Black und Jade Green erhältlich ist und OxygenOS 12.1 unterstützt (mit OxygenOS 13 später in diesem Jahr), das eine bessere App-Verwaltung, eine bessere Gaming-Leistung und Audio verspricht.

Gleichzeitig wird ein OnePlus SUPERVOOC 80W Autoladegerät eingeführt, das in der Lage ist, Ihr OnePlus 10T 5G in nur 11 Minuten mit 50% Strom zu versorgen, während es in 29 Minuten vollständig aufgeladen wird.

Der 10T 5G kommt mit Snapdragon 8+ Gen1 Chipsatz, bis zu 16 GB LPDDR5 RAM, dem fortschrittlichsten Kühlsystem, das jemals in ein OnePlus-Telefon gesteckt wurde, und bis zu 256 GB Speicher.

Es wird mit einem 150-Watt-Ladegerät SUPERVOOC Endurance Edition geliefert, das in 10 Minuten "einen ganzen Tag Strom" liefert und den 4800mAh-Akku in 19 Minuten vollständig auflädt.

Ein 360-Grad-Antennensystem, das 15 Antennen kombiniert, sorgt für ein starkes Wi-Fi- und Mobilfunksignal und wird mit Smart Link geliefert, das die Upload-Geschwindigkeit in Bereichen mit schlechtem Signal erhöht.

Das Display ist 6,7 "groß mit 10-Bit-Farben und HDR10 + und 120Hz adaptiver Bildwiederholfrequenz, während die Kamera ein Triple-Array-System mit optischer Stabilisierung ist, mit einer 50MP-Hauptkamera und einem Sony IMX766-Sensor und verbesserter Nightscape- und HDR-Unterstützung.

Die Preise variieren je nach RAM und Speicher, und mehrere Angebote und Bundles werden auch bis zum 24. August verfügbar sein.