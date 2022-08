Das Gameplay von Pokémon Scharlachrot/Violett gibt einen besseren Blick auf die Paldea-Region

HQ

Im Rahmen der Pokémon Presents-Übertragung, die gerade zu Ende gegangen ist, haben uns The Pokémon Company und Game Freak gerade einen weiteren Einblick in die nächste Generation von Pokémon-Spielen, Pokémon Scarlet/Violet, gegeben.

Der Trailer, den wir bekamen, gab uns einen Blick aus der Luft auf die neue Region, die als Paldea bekannt ist, während wir auf dem Rücken der beiden neuen legendären Pokémon Koraidon und Miraidon reiten, mit denen auch weites offenes Gelände und sogar unruhige Gewässer durchquert werden können.

Wir haben sogar ein bisschen mehr über die Handlung erfahren, einschließlich der Tatsache, dass sich die Trainer an einer von zwei Akademien, Naranja Academy oder Uva Academy, einschreiben werden, abhängig von der Version des Spiels, die sie kaufen. Im Rahmen der Anmeldung wird von Ihnen erwartet, dass Sie Paldea auf einer Schatzsuche bereisen und sogar "drei große Geschichten" entdecken und abschließen, von denen es darum geht, die acht Turnhallen (in beliebiger Reihenfolge) zu vervollständigen und dann die Pokémon-Liga zu schlagen.

Wir wurden auch über die neuen Charaktere informiert, die hinzugefügt werden, einschließlich der Leiter des Fitnessstudios, Ihrer Klassenkameraden, Lehrer und so weiter. Der Trailer und das Gameplay und auch noch mehr zeigten die Pokémon, denen Sie im Open-World-RPG begegnen können, einschließlich Paldean Forms von zurückkehrenden Pokémon wie Wooper.

Ansonsten haben wir neue Pokémon wie den entzückenden Fidough und den eisigen Cetitan kennengelernt und wie man die Fähigkeit Terastallize nutzen kann, um jedes Pokémon in der Paldea-Region wie einen Kristall zum Leuchten zu bringen, sie sogar zu stärken und gelegentlich den Typ zu wechseln. Seltene Tera-Pokémon werden in den Tera-Raid-Schlachten zu finden sein, die als Multiplayer-Aktivität in Angriff genommen werden können.

Zum Thema Multiplayer wurde uns gesagt, dass man sich über den Union Circle mit bis zu drei Freunden zusammenschließen kann, um Pokémon zu fangen oder einfach nur Paldea zu erkunden.

Sie können sich das gesamte neue Gameplay unten ansehen und Pokémon Scarlet / Violet am 18. November selbst spielen.