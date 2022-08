Die Hitzewelle gab Geralt von Rivia eine gute Ausrede, um sein PC-Rig zu aktualisieren

HQ

Früher war der Schauspieler Henry Cavill hauptsächlich als Superman in Zack Snyders DC Comics-Filmen bekannt, aber heutzutage ist er vor allem als Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher in Erinnerung. Er ist auch ein begeisterter PC-Spieler und zeigt ab und zu sein neuestes Setup auf Instagram.

In diesem Sommer gab es eine große Hitzewelle auf der ganzen Welt, und es war eine perfekte Ausrede für Cavill, sein PC-Rig zu aktualisieren. Ihm zufolge bleiben die Temperaturen jetzt bei etwa 70 Grad Celsius.

