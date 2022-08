Wir erforschen eine düstere Sicht auf den amerikanischen Westen in Hard West 2 auf dem heutigen GR Live

HQ

Erst gestern hat der Entwickler Ice Code Games seine Fortsetzung des rundenbasierten Strategiespiels Hard West von CreativeForge Games veröffentlicht. Dieser Titel, der einfach als Hard West 2 bekannt ist, entführt die Spieler in eine dunkle, übernatürliche Interpretation des amerikanischen Westens, in der ein gefährlicher und mächtiger Zug, der als Geisterzug gilt und von einem ruchlosen Bösewicht namens Mammon betrieben wird, den unglücklichen Menschen, die die Region als Heimat bezeichnen, Angst einjagt.

Da das Spiel erst gestern veröffentlicht wurde, werden wir in die erste Stunde von Hard West 2 auf der heutigen GR Live springen, wo unser eigenes Rebeca ab der üblichen Zeit von 15:00 BST / 16:00 CEST am typischen Ort der GR Live-Homepage hosten wird. Schließen Sie sich Rebeca an, um etwas Gameplay zu sehen, und lesen Sie auch unsere Rezension hier, um zu sehen, was wir über das Spiel gedacht haben.