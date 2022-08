Helfen Sie uns, einen Serienmörder in AI zu finden: The Somnium Files - nirvanEine Initiative auf der heutigen GR Live

HQ

Nach dem großen Empfang von AI: The Somnium Files im September 2019 wurde im Juni dieses Jahres die Fortsetzung dieses Titels in Form eines Spiels namens AI: The Somnium Files: nirvanA Initiative veröffentlicht.

Entworfen als Anime Visual Adventure Novel, ist die Prämisse dieser Fortsetzung, einen Serienmörderfall zu lösen, einen Fall, der begann, als die rechte Hälfte einer Leiche in der Vergangenheit entdeckt wurde, wobei die linke Hälfte sechs Jahre später ohne Anzeichen von Verfall erschien. Unnötig zu sagen, dass es ein ziemlich verwirrendes Puzzle ist.

Und um zu sehen, wie sich dieses Geheimnis zu entwirren beginnt, wird unser eigener David die erste Stunde von AI: The Somnium Files: nirvanA Initiative auf dem heutigen GR Live ausprobieren. Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ könnt ihr David auf der GR Live-Homepage erwischen, um zu sehen, wie diese bizarre Geschichte beginnt.

Und bis wir anfangen, schauen Sie sich unbedingt den Launch-Trailer für den Titel unten an.