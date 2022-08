Nintendo of Europe erneuert sein Top-Management

HQ

Nintendo of Europe hat Änderungen an seinem Management-Team vorgenommen und bekannt gegeben, dass Tom Enoki der neue Executive Director von Nintendo in Europa und Leiter des Corporate Planning Office geworden ist, eine Position, die er seit dem 16. Juli innehat. Zeitgleich mit dieser neuen Ernennung haben sie auch mitgeteilt, dass Luciano Pereña und Laurent Fischer als Chief Financial Officer bzw. Chief Marketing Officer verbleiben und zusammen mit Tom Enoki den Präsidenten von Nintendo of Europe, Stephan Bole, weiterhin unterstützen werden. Der inzwischen ehemalige CEO Koji Miyake kehrt in Nintendos Hauptsitz in Kyoto, Japan, zurück. In den Worten von Stephan Bole, Präsident von Nintendo of Europe:

"Mit der Mission, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, indem es einzigartige Unterhaltungserlebnisse bietet, ist das Managementteam von Nintendo of Europe perfekt darauf vorbereitet, alle Herausforderungen zu meistern und unsere Kunden in Europa zu überraschen. Wir heißen Tom im NOE-Managementteam willkommen und danken Herrn Miyake für sein Engagement und seinen Dienst in Europa und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihm."

Neben den Änderungen auf europäischer Ebene hat Nintendo auch einen Finanzergebnisbericht veröffentlicht (den Sie hier aus abrufen können). Am interessantesten sind unter anderem die Verkaufszahlen auf Nintendo Switch-Konsolen, wo trotz des Verkaufs von 111,8 Millionen Einheiten fast 3,5 Millionen nur im letzten Quartal (etwas unter den 4,45 Millionen des Vorjahresquartals). Nintendo versichert, dass die Nachfrage in allen Regionen stabil bleiben wird und die Verkaufsprognose für 2023 wird auf insgesamt 21 Millionen Konsolen geschätzt.