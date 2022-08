Assassin's Creed Valhalla hat gerade einen kostenlosen Roguelite-Modus

HQ

Ubisoft unterstützt Assassin's Creed Valhalla seit geraumer Zeit seit dem Debüt der riesigen Wikinger-Saga im November 2020. Während die letzte große Erweiterung im März in Form von Dawn of Ragnarök kam, hat das neueste Titel-Update für das Spiel einen neuen kostenlosen Spielmodus hinzugefügt, der sich ein wenig vom typischen Gameplay von Valhalla unterscheidet.

Und das liegt daran, dass es sich um eine kostenlose Raukelitenerfahrung handelt, die Eivor (in Form von Odin) in das Reich Niflheim führt, um sich Horden von Feinden zu stellen, um allmählich stärker zu werden und schließlich Hel, Lokis bösartige Tochter, herauszufordern und zu besiegen, um Ihren gefangenen Sohn Baldr zu retten.

Bekannt als die vergessene Saga, wird dieser Spielmodus für alle Valhalla-Spieler verfügbar sein (Sie müssen keine der beiden Erweiterungen besitzen, obwohl es helfen wird, die Geschichte zu verstehen) und kann einfach durch den Besuch einer neuen Hütte in Ravensthorpe begonnen werden, sobald Sie einen bestimmten Punkt in der Hauptgeschichte erreicht haben.

Uns wurde gesagt, dass der Modus verschiedene Biome zum Erkunden und Erobern bietet, jeder mit seinem eigenen herausfordernden Boss, dem er sich stellen muss, sowie NPCs, die er finden und mit denen er sich unterhalten kann, und Nebenquests, die bessere Ausrüstung bieten, die das Laufen erleichtern sollte. Es wird auch einen neuen Fähigkeitenbaum von Fähigkeiten geben, die freigeschaltet werden können, und eine neue In-Game-Währung, die dir hilft, stärker zu werden - aber in einer typischen Roguelite-Manier wird dich das Sterben ziemlich weit zurückwerfen.

Dies ist jedoch nicht der einzige neue Inhalt, der in Valhalla angekommen ist, denn ab morgen, dem 4. August, feiert das Sigrblot-Festival ein Comeback, was bedeutet, dass die Spieler in der Lage sein werden, alle Arten von neuer Kosmetik und Ausrüstung zu verdienen, indem sie an den Feierlichkeiten teilnehmen und den Ravensthorpe-Einheimischen helfen. Schaut euch hier die vollständigen Patch Notes für Title Update 1.6.0 an.