Indie-Pop-Band-Spiel We Are OFK startet diesen August episodisch

Der Indie-Entwickler Team OFK hat das Veröffentlichungsdatum für sein interaktives Story-Videospiel We Are OFK bekannt gegeben. Die ersten beiden Episoden des Spiels, die als episodische Veröffentlichung erscheinen sollen, werden am 18. August auf PC, PlayStation und Nintendo Switch veröffentlicht, während die restlichen drei Episoden wöchentlich folgen.

Der vollständige Zeitplan für den Start von We Are OFK lautet wie folgt:





Folge 1 & 2: 18. August



Folge 3: 25. August



Folge 4: 1. September



Folge 5: 8. September



Neben dem Veröffentlichungsplan hat Team OFK angekündigt, dass das Spiel für 19,99 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich sein wird und dass Vorbestellungen für das Spiel derzeit für Nintendo Switch aktiv sind und einen Rabatt von 10% für alle bieten, die vor der Veröffentlichung im Voraus gekauft haben.

Was das betrifft, worum es in diesem Spiel geht, erzählt We Are OFK die Geschichte von vier Freunden in den 20er Jahren, die versuchen, in das Musikgeschäft in Los Angeles einzusteigen.