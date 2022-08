Betroffener Affe aktualisiert den Status von Haunted Chocolatier und markiert einen ungefähren Preis

HQ

Das Concerned Ape Studio (das nicht mehr nur aus der Figur von Eric Barone, Solo-Schöpfer von Stardew Valley, besteht) hat auf Twitter einen neuen Screenshot über sein nächstes Spiel, Haunted Chocolatier, gepostet und nebenbei einige Fragen aus Fankommentaren im selben Beitrag beantwortet.

Insbesondere gibt es drei Antworten, die sehr aufschlussreich sind. Der erste dreht sich darum, wo sich der Titel gerade in der Entwicklung befindet, worauf Barone antwortet, dass er einige Zeit braucht, da abgesehen von einigen kleineren Details (wir nehmen Sprites oder Objektmodelle) aus Stardew Valley der Rest des Spiels von Grund auf neu gebaut und entworfen wird, und im Moment ist es "mitten in der Entwicklungsroutine". Tatsächlich kommentierte ein Benutzer nach dem Posten des Bildes, dass die Perspektive des Raumes etwas seltsam sei, womit Barone einverstanden war und sich sofort an die Arbeit machte, um ein paar Stunden später einen weiteren korrigierten Screenshot hochzuladen. Es ist klar, dass Concerned Ape sehr im Einklang mit ihrer Fangemeinde stehen und das wird für die Entwicklung des Spiels entscheidend sein.

Über die Beziehung zwischen der Welt von Stardew Valley und Haunted Chocolatier versichert Barone, dass ihm noch nicht klar ist, wie viele Überlieferungselemente sie gemeinsam haben, aber dass sie eindeutig etwas teilen werden "Es ist nicht Stardew Valley 2, es ist ein Spiel mit seiner eigenen Identität... Ich bin mir immer noch nicht im Klaren über den Grad der Verbindung zwischen den beiden."

Eine weitere wichtige Tatsache, die er vorantrieb, war der ungefähre Veröffentlichungspreis von Haunted Chocolatier, dass, obwohl er es nicht zu 100% versichern konnte, er berechnete, dass es "mehr oder weniger der Preis von Stardew Valley sein wird, das heißt, weniger als 15 € in seiner Release-Version (physische Kopien sind eine andere Sache).

Schließlich berichtete Concerned Ape auch, dass das 1.5-Update für die mobile Version von Stardew Valley (die Benutzer seit einiger Zeit fordern) sehr gut voranschreitet und mit ziemlicher Sicherheit vor Ende des Jahres veröffentlicht wird.