Road House Remake mit Jake Gyllenhaal bestätigt

HQ

So wurde es schließlich bestätigt. Zuvor kursierten Gerüchte über ein Remake des alten klassischen Actionfilms Road House mit Patrick Swayze und heute kam die Nachricht von The Hollywood Reporter. Jake Gyllenhaal wird in Amazons kommendem Remake die Hauptrolle spielen und einen pensionierten UFC-Kämpfer spielen, der zum Türsteher wurde. Der Regisseur wird Doug Liman sein und das Drehbuch wird von Anthony Bagarozzi zusammengestellt, der auch hinter der Komödie The Nice Guys steht.

Die Dreharbeiten beginnen noch in diesem Monat in der Dominikanischen Republik und neben Jake werden wir auch Billy Magnussen und Daniela Melchior aus Suicide Squad in einigen der Rollen sehen. Wird es in der Lage sein, dem Original gerecht zu werden? Sehr zweifelhaft, aber Gyllenhaal ist selten schlecht und Amazon hat das Geld. Daumen.

Welches ist dein Lieblings-Actionstreifen der 80er Jahre?