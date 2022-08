She-Hulk und Hulk trainieren zusammen in neuem Clip aus TV-Serie

HQ

Disney hat uns in der Redaktion wirklich nicht von ihrer TV-Serie überzeugt. Die Mehrheit von uns steht der überwiegenden Mehrheit der Shows kritisch gegenüber, sei es Marvel oder Star Wars. Als nächstes kommt She-Hulk: Attorney at Law, das am 17. August auf Disney+ Premiere feiert, und wir müssen nur abwarten, ob dies liefert oder nicht.

USA Today hat in Zusammenarbeit mit Disney einen einminütigen Clip veröffentlicht, in dem wir Hulk beim Training von She-Hulk sehen können, um einen Vorgeschmack darauf zu geben, was wir von der Serie erwarten können. Sie können es unten sehen.