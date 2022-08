MultiVersus zeigt extrem gute Leistung auf PlayStation 5

HQ

Der Brawler, MultiVersus, ist schnell zu einem Hit geworden. Obwohl sich das Spiel noch in der Beta-Phase befindet, hat es bereits fünf Millionen Spieler und ist derzeit das viertgrößte Spiel auf Steam. Mit einem Durchschnitt von über 70.000 Spielern und einem Höchststand von 150.000 in der ersten Woche schlägt MultiVersus sowohl Apex Legends als auch Grand Theft Auto V und nur die mehrjährigen Top-Drei-Spiele von Counter-Strike: Global-Offensive, Dota 2 und Lost Ark bieten mehr Spieler.

Es gibt viel zu lieben an MultiVersus. Sei es die coolen Charaktere, die spielerfreundliche Herangehensweise an den Live-Service oder der Wahnsinn, den man bei dieser Art von unbeschwertem Titel wirklich braucht. Aber für diejenigen, die sich wirklich um Leistung kümmern und ihre Wettbewerbsmuskeln spielen lassen möchten, werden Sie froh sein zu hören, dass MultiVersus auch auf der technischen Seite führend ist, zumindest wenn Sie zufällig eine PlayStation 5 verwenden.

Tatsächlich hat Nigel Woodall, ein angesehener Tester, der sich auf "Input Lag" spezialisiert hat, seine Ergebnisse auf seinem Twitter-Account präsentiert, wo er in einer beeindruckend detaillierten Studie herausgefunden hat, dass Sonys Current-Gen-Konsole nur 31,47 Millisekunden Verzögerung hat. Aber was bedeutet das eigentlich? Kurz gesagt, es bedeutet, dass der Schlag oder Tritt schneller kommt als in jedem anderen Kampfspiel, um mindestens zwei Frames. Es mag nicht nach viel klingen, und für die meisten ist es keine große Sache, aber es kann alles für diejenigen bedeuten, die ihre MultiVersus-Spiele verdammt ernst nehmen. In einem Online-Spiel können diese Verzögerungen den Unterschied zwischen der Süße des Sieges und einer bitteren Niederlage bedeuten. Vergleicht man Spiele wie Mortal Kombat 11, Dead or Alive 6 und Street Fighter V, haben sie zwischen vier und sechs Frames mit mehr Input-Lag auf derselben Plattform.

Für Sony selbst sind solche Ergebnisse natürlich extrem wichtig, weil professionelle Gamer auf schnelle Reaktionszeiten angewiesen sind, und da Sony Miteigentümer der EVO Championships ist, wollen sie letztendlich, dass die Spieler auf ihren Konsolen konkurrieren.