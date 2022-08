Die Welt in Nightingale ist prozedural, aber jede Kreatur wurde handgefertigt

HQ

Während des Summer Game Fest im Juni bekamen wir einen kurzen Einblick in den viktorianisch gefärbten Fantasy-Titel Nightingale von Inflexion Games. Ein paar Tage später konnten wir erneut mit Aaryn Flynn sprechen (den wir auch im Januar dieses Jahres interviewt haben), um mehr Details über alles zu erfahren, was wir während der Veranstaltung von Geoff Keighley gesehen haben.

Als wir über die Welt von Nightingale und die Reise durch die Portale sprachen und wie sie prozedural zusammen mit der Welt generiert wurden, sagte er uns Folgendes:

"Dies ist unser eigenes Universum, das wir geschaffen haben, indem wir einige Lehren aus unseren Erfahrungen mit Spielen wie Mass Effect und Dragon Age und anderen gezogen haben. Aber das ist unsere Chance, ein neues Universum zu erschaffen. Es ist zeitgenössische Fantasy, was bedeutet, dass es in einer Zeit spielt, in der Sie einige erkennbare Dinge sehen werden, wie Waffen, Outfits und solche Dinge. Es ist eine veränderte Geschichte, was bedeutet, dass die Ereignisse und Charaktere der realen Welt auch in dieser Welt widerhallen, es ist nicht vollständig Fiktion."

Wir schauen uns auch das Survival-Element an, das das Spielerlebnis durchdringt. Neben dem Crafting (das einen ganzen separaten Artikel verdient) schauen wir uns das Design der Feinde und Monster an, die diese neue Welt bevölkern. Im Gegensatz zu den Terranern und Portalen (die prozedural generieren), wurde jede Kreatur "von Hand" entworfen, was Flynn hinzufügte.

"Das ist richtig. Wir werden unseren Art-Design-Teams zugute halten, dass sie diese Kreaturen geschaffen haben, sie haben viel gotischen Einfluss genommen und sie sind handgefertigt, wir generieren prozedural unsere Umgebungen, aber nicht unsere Kreaturen, sie sind handgezeichnet und handanimiert und in 3D erstellt. Ich denke, sie haben einen erstaunlichen Job gemacht und ich bin so glücklich, dass diese Kreaturendesigns bei Feinden Anklang finden, wie sie sie sehen. Ein bisschen beängstigend, ein bisschen mysteriöse und alte Welt auf diese Weise, und es wird noch viel mehr kommen."

Es sieht auf jeden Fall so aus, als würden die Stücke genau dort fallen, wo Inflexion sie haben will, und die ersten Eindrücke von der Arbeit, die sie mit Nightingale gemacht haben, scheinen sehr positiv zu sein.

