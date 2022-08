Mit dem neuesten Die Sims 4-Update kannst du deine eigenen Familienmitglieder daten

HQ

Die Sims stand schon immer für Entwicklung und Innovation, und es gibt jetzt viele verschiedene Szenarien, die sich im Leben eines Sims abspielen lassen, aber diesmal lief es nicht ganz wie geplant. Es gibt jetzt einen Inzest-Bug in Die Sims 4. Es war nach einem kostenlosen Patch, dass es entdeckt wurde. Aber die Probleme haben dort nicht angefangen. Plötzlich alterten die Sims in Rekordgeschwindigkeit und starben wie Fliegen, was natürlich sowohl ärgerlich als auch seltsam war, aber diejenigen, die sich nicht in einem frühen Grab befanden, litten unter einem weiteren direkten Effekt der frühen Alterung. Sie wollten nun anfangen, mit ihren eigenen Familienmitgliedern auszugehen.

Die Nachricht tauchte zuerst auf Reddit auf, wo ein Screenshot eine ältere Dame zeigte, die ihren Sohn bat, ihr Freund zu sein. Dieser beschämende Vorschlag wurde natürlich gemeldet und EA untersucht das Problem, das darin zu bestehen scheint, dass das Feature, das steuert, wer mit wem verwandt ist, im neuen Patch übersehen wurde, was dazu führt, dass alle Sims plötzlich "zu gewinnen" sind.

SimGuruNick, der Qualitätsdesigner bei EA, hat über Twitter bekannt gegeben, dass sie sich der Probleme der vorzeitigen Alterung und des Inzests bewusst sind und dass sie versuchen, beide Probleme zu lösen:

"Ich wollte nur anerkennen, dass der Wunsch, mit einem Familienmitglied auszugehen, etwas ist, worüber wir Bescheid wissen, wir haben uns selbst reproduziert, wir arbeiten daran. Wir versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben."