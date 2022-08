Lara Croft ist im neuen Tomb Raider scheinbar queer und älter

HQ

Bereits im April kündigte Crystal Dynamics an, einen neuen Tomb Raider zu entwickeln, aber wir haben nicht wesentlich mehr Details erhalten, außer dass das Spiel die Unreal Engine 5 verwendet. Nicht, dass wir zu lange auf mehr warten mussten, denn der Gründer von Last Stand Media und ehemalige IGN-Journalist Colin Moriarty teilte mit, was er in der Sacred Symbols-Episode der letzten Woche als durchgesickerte Dokumente aus dem Spiel bezeichnete. Diese Behauptungen haben sich nun so gut wie bestätigt.

Weil Moriarty und seine Crew ein neues Video veröffentlicht haben, in dem sie enthüllen, dass Crystal Dynamics und Square Enix (anscheinend immer noch der Herausgeber des Spiels, selbst nach dem Verkauf seiner westlichen Entwicklerstudios im Mai) eine Anfrage nach dem Digital Millennium Copyright Act an Patreon geschickt haben, in der sie das Unternehmen auffordern, den Tomb Raider-Teil der Sacred Symbols der letzten Woche zu entfernen. Dies ist, sehr einfach erklärt, etwas, was ein Unternehmen tut, wenn es der Meinung ist, dass jemand vertrauliche Dokumente preisgegeben hat oder ein Produkt nicht fair verwendet, so dass die beiden im Grunde bestätigt haben, dass die Lecks echt sind.

Das bedeutet, dass das kommende Tomb Raider-Spiel geplant ist, eine bekannte Lara Croft an der Spitze ihres Spiels in ihren Mittdreißigern zu zeigen, die versucht, die Welt vor einer mysteriösen Katastrophe zusammen mit einer Gruppe jüngerer Abenteurer zu retten. Die Dokumente sagten auch, dass die Frau, die Ms. Croft spielt, auf romantische Sequenzen mit einer anderen Frau vorbereitet sein muss, also erwarte ich, eine Menge hitziger Nachrichten aus den gleichen Ecken des Internets zu sehen, die verrückt wurden, als Bloombergs Jason Schreier letzte Woche behauptete, dass GTA VI eine weibliche Protagonistin haben wird ...