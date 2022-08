Dreharbeiten zum Film Peaky Blinders beginnen nächstes Jahr

HQ

Die Serie mag vorbei sein, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr von Stephen Knights gesetzlosem Birmingham sehen werden. Es ist ein Film in Arbeit und obwohl nicht viel über die Arbeit daran enthüllt wurde, wird jetzt berichtet, dass das Drehbuch ziemlich fertig ist und die Dreharbeiten in Kürze beginnen werden. Erst im vergangenen Oktober erhielten wir die Nachricht, dass Knight beschlossen hat, einen Film über die Hit-Serie zu machen, die es geschafft hat, sechs Staffeln lang zu laufen, bevor sie endete, und bereits auf dem Weg ist, mit den Dreharbeiten zu beginnen. Das verrät er in einem Interview mit Heart Breakfast (via NME):

"Ja, ich schreibe es gerade. Ich bin fast fertig mit dem Schreiben, und wir werden es drehen ... Ich baue einige Film- und Fernsehstudios in Digbeth in Birmingham auf. Digbeth und Small Heath ist der Ort, an dem die Peaky Blinders tatsächlich umherstreiften. Es ist also so, als würde Peaky im Grunde nach Hause kommen."

Es gibt kein genaues Datum, wann die Dreharbeiten beginnen werden, aber irgendwann im Jahr 2023 wird es sein. Er nutzt auch die Gelegenheit, um einen kleinen Cliffhanger für alle fallen zu lassen, die sich gefragt haben, ob es die gleiche alte Bande oder völlig neue Gesichter sein werden. Beides ist die Antwort auf diese Frage.