Jemand baut die gesamte Pokémon-Welt auf einem Minecraft-Server

Ein Minecraft-Spieler und TikTok-Nutzer namens thechunkyhippo baut die gesamte Pokémon-Welt auf einem Minecraft-Server auf. Das Projekt zielt darauf ab, alle neun Regionen von Pokémon in einem einzigen nahtlosen Server erkundbar und spielbar zu machen, und wird sogar NPCs haben, mit denen man chatten kann, und Pokémon zum Fangen und Trainieren dank des Minecraft Pixelmon Mods, auf dem das Projekt basiert.

Wie das neueste TikTok-Video von thechunkyhippo besagt, hat das Projekt genug Zugkraft gewonnen, dass sie nun versuchen, das Team, das die Welt erschafft, erheblich zu erweitern, indem sie mehrere Personen einstellen, die für Geländedesign, Dekoration, Pokémon-Know-how, Serverwartung und mehr verantwortlich sein werden.

Das Projekt hat jetzt sogar eine eigene Patreon-Seite, auf der interessierte Fans ihre Unterstützung für den Bau zeigen und helfen können, seine Erstellung zu finanzieren.

Im Moment befindet sich der Bau nur in Cerulean City in der Kanto-Region (der ersten Region), was bedeutet, dass es noch einen sehr langen Weg vor sich hat, bis er fertiggestellt ist, aber so wie es aussieht, sind Viridian Forest, Pallet Town, Mt. Moon und die verschiedenen Routen dazwischen bereits fertiggestellt. Schauen Sie sich den Fortschritt hier an.

Danke, GamesRadar.