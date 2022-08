Lightning McQueen und Mater machen einen Roadtrip, um den Disney+ Day zu feiern

HQ

Disney+ Day entwickelt sich bereits zu einer ziemlich aufregenden Entwicklung für Abonnenten des Streaming-Dienstes, da zuvor bekannt wurde, dass der Live-Action-Pinocchio-Film hier gestreamt werden würde, und jetzt, um dies zu ergänzen, wurde enthüllt, dass Fans von Cars auch eine neue Pixar-animierte Serie zum Anschauen haben werden.

Diese Serie, die als Cars on the Road bekannt ist, wird am 8. September zu Disney+ kommen und eine neunteilige Show sein, die einen Roadtrip darstellt, bei dem Lightning McQueen und Mater an der Hochzeit von Maters Schwester teilnehmen.

Im Gegensatz zu verschiedenen anderen Serien wie dieser, die die Produktion zurückgefahren zu haben schienen, scheint dies wirklich das Pixar-Level-Finish zu haben, und um dem zu entsprechen, sind die Darsteller der Filmreihe zurück, um ihre jeweiligen Rollen mit Owen Wilson als McQueen und Larry the Cable Guy als Mater wieder aufzunehmen.

Schauen Sie sich vor der Veröffentlichung im September einen Trailer für die Serie an.